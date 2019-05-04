Палмер: авария Рикккардо и Квята — один из самых странных эпизодов, что я видел

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мыслями относительно аварии гонщика «Рено» Даниэля Риккардо и пилота «Торо Россо» Даниила Квята на Гран-при Азербайджана.

«Это был один из самых странных эпизодов, какие я только могу вспомнить и какие мне приходилось видеть. Риккардо попытался сдать назад и не ожидал, что там будет Квят. Он сделал большую ошибку. Его первый манёвр был не самым удачным, а второй оказался просто неуклюжим, он не посмотрел в зеркало.

Но я могу его понять. Он совершил ошибку и в такой ситуации пытался вернуться на трассу так быстро, как только возможно. Штраф в три позиции на старте гонки в Барселоне не кажется неправильным решением", — рассказал британец на видеозаписи, размещённой на официальном канале Формулы-1 в YouTube.