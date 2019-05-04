В Спа в день гонки этапа WEC выпал снег

Сегодня, 4 мая, на знаменитом автодроме «Спа-Франкоршам» должна пройти гонка WEC «6 часов Спа». Однако её проведение оказалось под угрозой. В ночь с 3 на 4 мая в Спа выпало много снега, трассу и её окрестности также засыпало. На данный момент не совсем понятно, возможно ли провести этап в таких условиях. Пока от организаторов гонки не поступало никакой информации.

Напомним, с первого ряда в «6 часов Спа» стартуют два экипажа «Тойоты». Третья позиция досталась машине команды SMP Racing в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и Стефана Сарразена. Другой экипаж российской команды (Виталий Петров, Михаил Алёшин, Стоффель Вандорн) примет старт с пятой позиции.

Фото заснеженного Спа можно увидеть на официальной странице Александра Вурца в «Твиттере».