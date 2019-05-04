Боттас: мы с командой ещё не говорили о новом контракте

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас опроверг слухи, что форсирует события с подписанием нового контракта. По словам финна, новое соглашение пока не является темой для обсуждения.

«Совсем не думаю о новом контракте. Фокусируюсь на происходящем сейчас и борюсь за победу на каждом этапе и в чемпионате в целом. Переговоры начнутся тогда, когда начнутся. Надеюсь, когда это время придёт, всё решится быстро. Пока мы с командой не говорили о новом контракте. В этом нет необходимости, так как все сосредоточенны на работе. Всё хорошо, и, надеюсь, когда настанет момент, мы договоримся в кратчайшие сроки», — приводит слова финна Inside Racing.

После четырёх этапов сезона Формулы-1 Валттери Боттас возглавляет общий зачёт, набрав 87 очков.