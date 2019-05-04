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Леклер: сделаю всё, чтобы изменить иерархию в «Феррари»

Леклер: сделаю всё, чтобы изменить иерархию в «Феррари»
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер со старта сезона демонстрировал уверенные выступления за рулём новой машины. Тем не менее руководство «Скудерии» продолжает использовать командную тактику, которая работает на Себастьяна Феттеля, в результате чего Леклер уже недосчитался очков. Комментируя этот факт, монегаск заявил, что сделает всё возможное, чтобы изменить сложившиеся в команде устои.

«Должен показать, на что я способен на трассе. Тогда, надеюсь, ситуация однажды изменится. Как и любой пилот Формулы-1, хочу быть быстрее всех. Пока понимаю все решения команды, хотя иногда мне, как пилоту, трудно их принять. Мой напарник по команде — четырёхкратный чемпион мира, он выступает в „Феррари“ пять лет. Понимаю, что здесь есть иерархия, но сделаю всё, чтобы изменить её», — приводит слова Леклера Auto Motor und Sport.

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