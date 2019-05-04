Марко считает, что в «Рено» ввели Риккардо в заблуждение

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что руководство «Рено», предлагая контракт Даниэлю Риккардо, ввело пилота в заблуждение.

«Я полагал, что всё нормально. Мы улучшили предложение по контракту и обсудили всё, что, на его взгляд, должны были обсудить. Это касалось его спонсоров из Австралии, и это был долгий разговор. После тестов в Венгрии я думал, что вопросы закрыты.

Но Риккардо купился на обещания «Рено». Они хороши в этом. Они показывают графики снова и снова, убеждая, что в следующем году двигатель будет гораздо мощнее. Он просто им поверил", — приводит слова Марко GPFans.

Риккардо в четырёх гонках нового сезона трижды не добирался до финиша. На данный момент в его активе лишь 6 очков.