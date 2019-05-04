Чедвик выиграла первую в истории гонку женской серии WSeries

Сегодня на автодроме «Хоккенхаймринг» состоялась первая в истории гонка женского чемпионата W Series. Победу в гонке одержала 20-летняя британка Джейми Чедвик, которая стартовала с поул-позишен. Второе место заняла соотечественница победительницы Элис Пауэлл. Третьей финишировала испанка Марта Гарсия.

Отметим, что W Series является новой серией, которая проводится с 2019 года. Председателем правления серии является бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард.

W Series. Хоккенхаймринг. Гонка

1. Джейми Чедвик (Великобритания)

2. Элис Пауэлл (Великобритания)

3. Марта Гарсия (Испания)

4. Бейтске Виссер (Нидерланды)

5. Сара Мур (Великобритания)

6. Фабианна Вольвенд (Лихтенштейн)

7. Мики Кояма (Япония)

8. Эсми Хоки (Великобритания)

9. Тасмин Пеппер (ЮАР)

10. Гося Рдест (Польша)