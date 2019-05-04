Албон: решение о переходе в Формулу-1 было лёгким

Пилот «Торо Россо» Александер Албон заявил, что решение о переходе в Формулу-1 было лёгким. По словам Албона, он особенно не раздумывал, когда перед ним встал выбор между Формулой-1 и Формулой-Е.

«Когда переходишь из Формулы-Е, необходимо ещё привыкнуть, всегда существует риск. Но когда был шестилетним ребёнком, думая о будущем, всегда хотел быть пилотом Формулы-1.

Конечно, даже когда выступал в Формуле-2, целью было попадание в Формулу-1. Но когда шансы на переход в Формулу-1 стали менее реалистичными, решил пойти в Формулу-Е.

Конечно, в Формуле-1 меньше стабильности. Но в Формуле-Е всегда требуется результат. Я ни о чём не жалею, решение о переходе в Ф-1 было лёгким», — приводит слова Албона Crash.