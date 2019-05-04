Сайнс: мы с Ферстаппеном делали всё, чтобы обогнать друг друга

Пилот команды «Макларен» Карлос Сайнс-младший сообщил, что он получал удовольствие от борьбы с Максом Ферстаппеном, когда они выступали за «Торо Россо».

«Каждый раз, когда я оглядываюсь назад и думаю, как мы боролись, то вспоминаю, как это было весело! У нас были классные битвы. Мы оба были молодыми, жаждущими побед, но не вполне зрелыми пилотами. Мы находились на начальной стадии карьер. Это было действительно классно. Каждый круг в практике или квалификации был подобен кругу в третьем сегменте квалификации. Мы делали всё, чтобы обогнать друг друга. Это было весело.

Была ли командная тактика? Может, два-три раза. Когда ты молод, это сложнее принимать. Мы были менее зрелыми пилотами. Но я никогда ни о чём не жалел. Да, были напряжённые моменты, как и в любом другом противостоянии. Но это время было замечательным», — цитирует Сайнса GP Blog.