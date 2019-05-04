Кубица: получаю удовольствие от возвращения в Формулу-1

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что получает удовольствие от возвращения в Формулу-1, несмотря на неудачные результаты. В нынешнем сезоне пилоты «Уильямса» не набрали ни одного очка и вели борьбу лишь друг с другом.

«Нашей реалистичной целью было гладкое начало сезона. Было важно, чтобы в начале сезона сложилась позитивная ситуация и мы бы сосредоточились на работе по улучшению болида.

К сожалению, во время тестов всё пошло не так, как планировалось. Это нас сильно расстроило.

Возможно, это звучит странно, но я наслаждаюсь возвращением в Формулу-1. Я действительно рад помогать команде, рад принимать участие в работе. Наверное, у меня такое восприятие из-за того, что я давно не участвовал в Формуле-1. Я понимаю, что у нас большие проблемы, нам не хватает скорости, гонки проходят сложно, но я наслаждаюсь возвращением», — цитирует Кубицу GPBlog.