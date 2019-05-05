Марко признал, что авария Ферстаппена и Риккардо в Баку повлияла на уход Даниэля

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, комментируя переход Даниэля Риккардо в «Рено», фактически признал, что авария пилотов команды на Гран-при Азербайджана в 2018 году повлияла на решение австралийца.

«Двери в „Мерседес“ и „Феррари“ были закрыты. С нами же у него были напряжённые отношения с момента аварии пилотов в Баку, хотя мы это и не показывали. По мнению Даниэля, команда должна была вмешаться в эту борьбу до аварии. В конце концов, именно Даниэль врезался в Макса.

Как бы то ни было, Риккардо был с нами на протяжении десяти лет и программа заботилась о нём. Ему не нужно было о чём-либо беспокоиться. Но в какой-то момент ему всё захотелось резко поменять", — приводит слова Марко GPFans.

Эпизод с аварией Риккардо и Ферстаппен в Баку в 2018 году доступен на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».