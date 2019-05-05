Хэмилтон не планирует бороться за бонусные очки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что в его планы не входит бороться за бонусные очки. Напомним, что с сезона-2019 в Формуле-1 внедрено правило, согласно которому, автор лучшего круга в гонке получает один дополнительный балл. При этом он должен финишировать в топ-10.

«Я не думал об этом в Баку. В четырёх гонках сезона мы уже поняли, что происходит в этом плане. Если у кого-то есть запас времени для пит-стопа, кто-то его делает и зарабатывает дополнительное очко. Но я буду стараться фокусироваться на том, чтобы выжимать максимум из гонки. Не думаю, что буду сосредотачиваться на бонусном балле в течение года», — приводит слова британца Crash.

Отметим, что на данный момент Хэмилтон занимает второе место в общем зачёте чемпионата и отстаёт на одно очко от напарника по команде Валттери Боттаса. Финн опережает Хэмилтона как раз за счёт бонусного балла.