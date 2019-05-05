Грожан: болид «Хааса» — по-прежнему лучший в середине пелотона

Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что невзирая на все проблемы, болид команды по-прежнему можно считать лучшим из команд середины пелотона. Француз подчёркивает, что трудности вызывает лишь работа с резиной.

«Наш болид — по-прежнему лучший из команд середины пелотона. У нас есть прижимная сила, и с этим всё в порядке. Но если ты не можешь заставить работать резину, то, что бы ты ни делал, машина не будет работать должным образом.

На следующей неделе я буду работать на симуляторе и попробую обновления, которые готовятся к Барселоне. Они будут большими и, надеюсь, помогут. Но если мы не сможем справиться с резиной, во всём этом не будет особого смысла. Не думаю, что наши проблемы как-то связаны с прижимной силой. У нас её больше, чем у некоторых других команд из середины. Так что сложности лежат в другой плоскости», — приводит слова француза Motorsport.