Расселл: успехи Норриса и Албона идут мне на пользу

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что успехи Ландо Норриса и Александера Албона идут ему на пользу.



«Это не первый мой трудный сезон. Я думаю, что иногда, если ваша карьера складывается идеально, вы просто не понимаете, как справляться со сложностями. У меня же в карьере был ряд сложных моментов.



Мой последний сезон в картинге был очень сложным. Я пришёл в команду Birel ART, которая в то время была далеко не на высоте. Я видел эту ситуацию беспроигрышной — если бы мне не удалось показать результат, то люди обвиняли бы технику, а если бы я выступил великолепно, то люди бы восхищались этим.



Я думаю, что уровень новичков в наши дни чрезвычайно высок, и, очевидно, что выступления Ландо Норриса и Александера Албона, которые можно назвать успешными, идут мне на пользу. Мы трое в прошлом году выступали на равной технике, так что, если они хорошо справляются с работой, это идёт на пользу и мне», — приводит слова Расселла Motorsport.