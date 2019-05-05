Победительница гонки W Series осталась недовольна работой коробки передач

Победительница первой гонки W Series Джейми Чедвик пожаловалась на коробку передач после финиша гонки.



«Когда вы блокируете переднюю или заднюю ось, возникают проблемы. Во время гонки было очень трудно задействовать понижение передачи и правильно использовать коробку передач. Когда вы не можете переключиться на передачу ниже, вы не можэете тормозить двигателем, поэтому перед входом в поворот приходится сильнее задействовать тормоза, что приводит к блокировке передних колёс», — приводит слова Джейми Чедвик GPBlog.



Напомним, что британка Чедвик одержала победу на первом этапе W Series, второе место заняла соотечественница победительницы — Элис Пауэлл. Третьей финишировала испанка Марта Гарсия.



Отметим, что W Series является новой серией, которая проводится с 2019 года. Председателем правления серии является бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард.