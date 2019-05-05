Де Врис подтвердил свой уход из «Макларена»

Пилот команды Формулы-2 ART Grand Prix Ник де Врис подчеркнул, что больше не работает на симуляторе в команде Формулы-1 «Макларен». Кроме этого, де Врис выразил мнение, что дебютанты Формулы-1 Ландо Норрис и Александер Албон не были лучше, чем он в прошлом сезоне.



«Я больше не работаю на симуляторе в «Макларене». Другая команда? Не могу больше ничего сказать об этом. В конечном итоге всё будет зависеть от того, что я смогу сделать в Формуле-2. Это окажет большое влияние на моё будущее, так что в первую очередь я сосредоточен на этом.



Последние семь чемпионов попали в Формулу-1. Я не хочу показаться высокомерным, но Ландо Норрис и Александер Албон не были лучше меня. Норрис смог выиграть только одну гонку, Албон выиграл четыре, а я одержал три победы», — приводит слова Ника де Вриса The Checkered Flag.