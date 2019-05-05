Хэмилтон: отказываюсь поддерживать компании, которые убивают животных

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о причинах, по которым он стал веганом.



«Набрать вес было легко, я сделал это на веганской диете. В моём рационе много белка, я нарастил свои мышцы, стал здоровее и счастливее, чем когда-либо. Хотел бы я сделать это раньше. Каждый кусок мяса, курицы или рыбы, каждый кусок меха и кожи, который вы носите на себе, появился от животного, которого пытали, забрали из семьи и жестоко убили.



У всех нас есть выбор. Если вы согласны с подобным, то это то, кто вы есть. Но я предпочитаю любить и осознавать те взгляды, что я поддерживаю, и я отказываюсь поддерживать те компании, которые убивают и мучают животных», — приводит слова Льюиса Хэмилтона F1i.