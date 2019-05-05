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Куартараро: незначительная неисправность нам обошлась дорого

Куартараро: незначительная неисправность нам обошлась дорого
Авто / Мотогонки

Испанский мотогонщик Фабио Куартараро, 4 мая завоевавший поул на Гран-при Испании MotoGP, рассказал о причинах схода в гонке.

«Когда я увидел, что не могу переключить передачу, то понял, что гонка для меня закончилась. Байк просто остался на третьей передаче, и я вернулся в гараж. Мне не оставалось ничего другого. Гонка великолепно шла, я превосходно чувствовал себя. Было великолепно бороться на равных с лучшими. Я не думал, что в гонке буду следовать прямо за Маркесом, и это мотивировало меня. Ехать в их темпе было несложно, я нашёл ритм, а после этого байк сломался.

Жаль, что незначительная неисправность нам обошлась так дорого. Мы оставим неудачу позади, сохранив положительный опыт», — приводит слова Куартараро Crash.

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