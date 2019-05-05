Монтойя выиграл этап чемпионата спорткаров в США — впервые за три года

Экипаж Хуана Пабло Монтойи и Дейна Кэмерона из команды Acura Team Penske выиграл Acura Sports Car Challenge at Mid-Ohio, четвёртый этап американского первенства IMSA WeatherTeach SportsCar Championship. В сражении лидеров категории DPi экипаж Монтойи боролся с представителями «Мазды» Оливером Джарвисом и Тристаном Нуньезом, которых удалось опередить за счёт более эффективных финальных пит-стопов. Для Монтойи это первая победа за три года — в последний раз он выигрывал гонку в 2016-м, когда выступал в серии IndyCar.



В классе LMP2 победу на этапе одержали Мэтт Макмарри и Эрик Люкс из PR1/Mathiasen Motorsports, в категории GTLM первенствовали Эрл Бамбер и Лоран Вантор на «Порше», а в зачёте GTD первая строчка досталась экипажу на «Лексусе» в составе Джека Хоуксуорта и Ричарда Хейстанда.



Следующий этап IMSA WeatherTeach SportsCar Championship пройдёт 1 июня в Детройте.



Acura Sports Car Challenge at Mid-Ohio (топ-10):



1. Хуан-Пабло Монтойя / Дейн Кэмерон (Acura) — 123 круга

2. Тристан Нуньес / Оливер Джарвис (Mazda) +2,022

3. Джонатан Бомарито / Гарри Тинкнелл (Mazda) +30,050

4. Фелипе Наср / Пипо Дерани (Cadillac) +36,683

5. Рики Тейлор / Хелио Кастроневес (Acura) +1 круг

6. Джордан Тейлор / Ренгер ван дер Занде (Cadillac) +1 круг

7. Стивен Симпсон / Симон Труммер (Cadillac) +1 круг

8. Филипе Альбукерке / Жоао Барбоза (Cadillac) +1 круг

9. Кайл Кайзер / Уилл Оуэн (Cadillac) +1 круг

10. Тристан Вотье / Михаил Гойхберг (Cadillac) +1 круг.