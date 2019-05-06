Джулиано Алези: понимал, что в картинге мне будет тяжелее, чем ровесникам

Джулиано Алези, сын бывшего гонщика Формулы-1 Жана Алези подчеркнул, что он понимал, насколько сложно ему будет начинать свою карьеру в картинге в 13 лет.



«Ещё в шесть или семь лет я спрашивал у отца, могу ли я уже гоняться, но он был против того, чтобы я начинал карьеру слишком рано. Мы смогли вернуться к этому вопросу, когда мне исполнилось 13 лет. Тогда я понимал, от чего в плане нормальной жизни мне придётся отказаться и то, что мне будет тяжелее, чем ровесникам. Он сказал, что выбор за мной и я принял решение пойти в гонки.



Пилотировать одну из быстрейших машин мира — это ни с чем не сравнимое ощущение. Я наслаждаюсь каждым гоночным моментом и окружением. Автоспорт — непредсказуемая вещь. Никогда не знаешь что будет дальше. Эта неизвестность добавляет этому спорту особенный шарм», — приводит слова Джулиано Алези официальный сайт Формулы-2.