Мик Шумахер: могу сравнивать себя только с отцом

Пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, заявил, что считает Формулу-1 своей судьбой. Впервые за руль современного болида Формулы-1 Шумахер-младший сел во время тестов в Бахрейне. В настоящее время Мик выступает в Формуле-2.

«Я себя не сравниваю ни с кем в Формуле-1. Очевидно, что я могу сравнивать себя только с отцом. Нужно посмотреть, чего мы добились, чего добился он, чем отличался от других, чему можно научиться у него.

Но в Формуле-1 очень много талантливых пилотов. Иначе они бы там просто не оказались. Всегда здорово общаться с ними и учиться у них.

Считаю ли Формулу-1 своей судьбой? Да, конечно. Важно делать шаг за шагом. Так пока и происходило, я дошёл до Формулы-2. Теперь нужно сделать последний шаг в Формулу-1», — приводит слова Шумахера Sky Sports.