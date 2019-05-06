Победительница дебютной гонки W Series призналась, что мечтает о переходе в Ф-1

20-летняя британка Джейми Чедвик, ставшая победительницей первой в истории гонки женской серии W Series, поделилась эмоциями и рассказала о планах, связанных с переходом в Формулу-1.

«Для пилота победа есть победа, но для человека и женщины в автоспорте это невероятное достижение.

Переход в Формулу-1? Не думаю, что он состоится, если я выиграю W Series. Всё не так. Но главное преимущество W Series — возможность сделать шаг вперёд к Формуле-3 в 2020 году и, возможно, Формуле-2 после этого. Если женщина-пилот будет конкурентоспособна в этих сериях, то вполне естественен переход в Формулу-1.

Для перехода в Формулу-1 нужна финансовая база. Но важно, что W-Series позволяет мне двигаться дальше к моей главной цели — Формуле-1», — приводит слова Чедвик The Telegraph.