Расселл: в Барселоне поймём, есть ли какая-то надежда у «Уильямса» в этом сезоне

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл полагает, что перспективы команды в нынешнем сезоне можно будет оценивать после Гран-при Испании. Пока пилоты «Уильямса» занимали лишь последние места в Гран-при и не набрали ни одного очка.

«В тот момент, как только мы привезли болид в Барселону на тесты, понимали, что будем использовать эту машину в четырёх первых гонках. К Гран-при Испании подготовили несколько новинок. Думаю, они позволят нам понять, чего ждать в нынешнем сезоне.

Новинки связаны с разными вещами, аэродинамикой, тормозами и так далее. Как я уже сказал, речь не идёт о полном обновлении. Но по крайней мере мы поймём, на что нужно обратить внимание. И тогда будет ясно, есть ли какая-то надежда в нынешнем сезоне», — цитирует Расселла Motorsport Week.