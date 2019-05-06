Феттель: однажды у меня словно щёлкнул переключатель, начал уважать Хэмилтона

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что в последние годы стал сильно уважать пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Однажды у меня словно щёлкнул переключать. Нет, это не значит, что я не увжаю других пилотов, но у меня такое чувство, что у нас взаимоуважение с Льюисом.

Я уважаю достижения других. Если побеждает кто-то другой, а не я, то нужно уважать это. Мы тратим столько времени на борьбу и жалобы, что нам не хватает времени для комплиментов.

Скорость нашей жизни такова, что мы не успеваем похвалить друг друга. Достижения быстро забываются, ведь наступает новая глава.

Я понимаю, что меня могут победить. Бывают такие дни, когда соперники сильнее меня. Мне это неприятно, но такова жизнь», — приводит слова Феттеля Spiegel.