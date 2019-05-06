Марко: в Барселону привезём новинку, которая решит проблемы с аэродинамикой

Консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда планирует привезти в Барселону новинку, которая должна решить проблемы болида. По словам Марко, обновление помогут решить проблемы с аэродинамикой.

«У нас есть решение проблемы с аэродинамикой, мы привезём новинку в Барселону. Нам пообещали, что она полностью решмт проблему", — цитирует Марко GP Blog.

Напомним, в нынешнем сезоне в активе «Ред Булл» был лишь один подиум, третий результат на свой счёт в Австралии записал Макс Ферстаппен.

«Ред Булл» первые обновление для решения проблемы с шасси представил ещё в Китае. После той гонки руководитель команды Кристиан Хорнер высоко оценил результаты внедрения новинки. «Мы стали быстрее во всех поворотах, так же быстры, как и «Мерседес», кроме одного поворота», — сказал Хорнер.