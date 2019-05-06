Леклер: самокритика не является частью моей стратегии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что его стратегия не включает в себя самокритику. Леклер во время квалификации в Баку попал в аварию, после чего подверг себя жёсткой критике.

«Нет, самокритика не была частью моей стратегии. Всё получилось спонтанно, никаких скрытых смыслов и посланий. Я всегда был самокритичен, начиная со времён картинга.

Я заметил, что в социальных сетях появилось больше комментариев обо мне и Феттеле. В определённой степени я понимаю это. Хэмилтон и Боттас уже давно являются напарниками, а «Феррари» привлекла молодого пилота. Конечно, многие следят за тем, как я выступаю. Это нормально.

Нашему болиду требуются очень точные настройки, тогда он будет очень быстрым. Потенциал у машины очень высокий. В Австралии и Китае «Мерседес» был быстрее, но в Бахрейне нет. В Баку всё было в наших руках. Пользуясь теннисной терминологий, «Мерседесу» удалось сделать брейк, но матч длинный, я думаю, что его ещё можно выиграть. Вся наша команда так думает.

Мы можем продолжить работу над улучшением болида. С правильными настройками можно победить», — приводит слова Леклера Matin.