Вильнёв: если Мик Шумахер окажется недостаточно быстрым, «Феррари» его уничтожит

Бывший чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв считает, что на пилота гоночной академии «Феррари» Мика Шумахера будет оказываться колоссальное давление. В настоящее время 20-летний сын Михаэля Шумахера выступает в Формуле-2, но «Феррари» и «Альфа Ромео» уже привлекали его к тестам.

«Сейчас «Феррари» использует его имидж, но если Мик окажется недостаточно быстрым, они просто уничтожат его. Пока что всё было довольно тихо, но теперь наступает новая пора. Все будут наблюдать за результатами Мика.

Если он не будет быстрым, начнёт допускать ошибки, его будут жёстко критиковать. Ему придётся справиться с этим либо уйти, другого пути нет», — приводит слова Вильнёва Expressen.

Сам Мик Шумахер ранее заявил, что не спешит переходить в Формулу-1, хотя и признал, что выступление в «Королевских гонках» является его целью.