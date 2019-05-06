К. Уильямс сомневается в целесообразности увеличения количества этапов Ф-1

Клэр Уильямс, дочь владельца «Уильямса» Фрэнка Уильямса, заявила, что команды могут не справиться с нагрузкой, если руководство Формулы-1 решит добавить новые Гран-при в календарь. Предполагается, что в новом сезоне в календарь, который сейчас состоит из 21 Гран-при, могут добавить гонки во Вьетнаме и Нидерландах.

«Наши ребята уже и так 21 раз в году ездят по всему миру, плюс тесты. Это занимает много времени, они подолгу бывают вне дома.

Очевидно, что более мелким и независимым командам будет сложнее. На всю систему будет больше давления», — цитирует Уильямс GrandPX.News.

Опасения выразил и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Он заявил, что необходимость участия в 21 гонке в сезоне уже создаёт определённые сложности для команд. «Книга может иметь сколько угодно глав, но важно, чтобы не было перенасыщения», — заключил Хорнер.