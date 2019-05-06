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Феттель считает бурные эмоции Леклера в радиопереговорах нормальным явлением

Феттель считает бурные эмоции Леклера в радиопереговорах нормальным явлением
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что считает нормальным эмоциональное поведение своего напарника Шарля Леклера. Монегаск неоднократно в ходе сезона бурно реагировал на собственные ошибки, разговаривая с инженерами по радио.

«Когда слушаешь радиопереговоры, никогда не знаешь, в каком состоянии находится гонщик. Конечно, когда находишься за рулём болида, не будешь таким же спокойным, как сидя на диване дома. Пилоты находятся в постоянном напряжении. Гонки — наша жизнь и страсть. Мы хотим побеждать, хотим быть более быстрыми. Это вполне нормально.

Если голос гонщика будет полностью расслабленным, то ему стоит спросить самого себя, не всё ли ему равно. Эмоции — часть Формулы-1, поэтому не вижу ничего плохго в этом», — приводит слова Феттеля Racefans.

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