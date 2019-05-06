Вольф: отсутствие ошибок позволило нам выиграть первые четыре гонки

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не считает болид немецкой команды самым быстрым в пелотоне, несмотря на четыре завоёванных дубля подряд.



«Феррари» очень сильна в пятницу и субботу, и я по-прежнему считаю, что Шарль Леклер был самым быстрым в Баку, но он не смог выполнить свою работу, как и в Бахрейне. Сейчас вы можете сказать, чтобы я прекратил говорить такие вещи, и напомнить, что мы взяли четыре дубля подряд, но мы всё ещё верим, что у нас есть много областей, над которыми нужно поработать, которые нужно понять и улучшить.



В гонке в Баку временами Гасли и Ферстаппен были самыми быстрыми. В начале Шарль просто летел на среднем комплекте шин. Наша команда просто не допускала ошибок, верно выбирала стратегию, и гонщики пилотировали безошибочно, что и позволило нам выиграть первые четыре гонки. У соперников было больше проблем», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.