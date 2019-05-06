Хорнер: 21 гонка в календаре — это уже много

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что не стоит увеличивать количество этапов в календаре чемпионата мира.



«Думаю, стоит помнить, что один этап для людей в гараже длится целую неделю. Во многих аспектах 21 гонка в календаре — это уже слишком много, я думаю, что увеличение числа Гран-при в календаре чемпионата — это чересчур.



Нужно всё грамотно оценить. Нужно ли нам проводить столько тестов, сколько мы проводим? Все эти факторы оказывают влияние на бюджет, так сыграет ли увеличение гонок в календаре положительную роль?» — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.



Стоит отметить, что в 2020 году в календарь чемпионата мира должны добавиться этапы в Нидерландах и Вьетнаме, кроме того ходят слухи о возможной второй гонке в Китае.