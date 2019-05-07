В Монце смогли снизить выплаты Liberty Media на три следующих года

Президент Итальянского автомобильного клуба Анжело Стикки Дамиани, организатор Гран-при Италии в Монце, выразил надежду, что новый контракт с Формулой-1 будет подписан до июля.



«Нам понадобится около месяца, чтобы обсудить соглашение, учитывая все важные дополнения к контракту. Надеюсь, что он будет подписан до июля. Изначально у нас был очень невыгодный контракт, подписанный с Берни Экклстоуном в 2016 году. Мы смогли снизить финансовые требования, но переговоры были тяжёлыми.



Соглашение носит секретный характер, но мы смогли сэкономить большие деньги в сравнении с первоначальными требованиями Liberty Media. Он просили свыше 24 миллионов, но мы снизили выплаты на три следующих года. Это отличные условия. Хорошо, что Liberty Media осознаёт важность Монцы», — приводит слова Дамиани Rai.