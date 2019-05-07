Вольф: нельзя успокаиваться после этих побед, «Феррари» может вернуться в игр

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал не списывать со счетов «Феррари», несмотря на неудачный старт «Скудерии». В нынешнем сезоне пилоты «Мерседеса» занимали первое и второе места на всех четырёх гонках. Тем не менее, Вольф уверен, что соперники ещё могут вернуться в борьбу.

«Нужно помнить, что Феттель и Леклер могут очень быстро вернуться в игру. Мы не должны успокаиваться после четырёх побед. Впереди ещё очень много гонок», — цитирует Вольфа RaceFans.

В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает первое место, набрав 173 очка. «Феррари», находясь на второй строчке, отстаёт от «Мерседеса» уже на 74 балла. Пока пилоты «Феррари» не поднимались выше третьей строчки.

Следующая гонка Формулы-1 будет проходить в Испании.