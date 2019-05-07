Норрис: в Австралии я слишком нервничал, а в Бахрейне и Китае всё уже было ин

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, дебютирующий в Формуле-1, признался, что после стартовых гонок обрёл уверенность в собственных силах. В нынешнем сезоне британский гонщик пока набрал 12 очков.

«Что стало важнейшим приобретением после стартовых гонок? Наверное, уверенность в собственных силах. Думаю, что именно этого мне не хватало, когда отправлялись в Австралию.

Уже в Бахрейне чувствовал себя намного лучше. Я был более расслабленным, получал удовольствие от гонки. Мне понравилось и в Австралии, но там я нервничал, был напряжён, думал обо всём. Я не мог ехать в своё удовольствие, как хотелось.

В Бахрейне и Китае всё уже было иначе. Думаю, что причиной стала уверенность в собственных силах, я знал, что могу хорошо выполнить работу», — приводит слова Норриса GPBlog.