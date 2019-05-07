Леклер: сделаю всё, чтобы изменить иерархию в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что готов следовать командной тактике лишь до определённого момента. В нынешнем сезоне «Феррари» отдаёт предпочтение четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю. «Скудерия» уже применяла командную тактику, требуя, чтобы Леклер пропустил вперёд Феттеля.

«Я должен показать, чего стою на трассе. Тогда ситуация однажды изменится. Как и любой пилот, я хочу быть лучшим. До настоящего момента я понимал все решения команды, хотя иногда их и сложно принять.

Я понимаю, какая в настоящий момент в команде иерархия. Но я сделаю всё, чтобы изменить её. До определённого момента я буду делать всё, что от меня требуют», — приводит слова 21-летнего монегаска GrandPX.News.