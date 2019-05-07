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Спонсор «Уильямса»: для нас самое важное, что болидом команды управляет Кубица

Спонсор «Уильямса»: для нас самое важное, что болидом команды управляет Кубица
Авто / Формула-1

Представители польской нефтяной компании PKN Orlen, являющейся одним из спонсоров «Уильямса», прокомментировали неудачи команды на старте сезона. Именно PKN Orlen была спонсором возвращения в Формулу-1 польского пилота Роберта Кубицы. По данным Business Insider, компания заплатила британской команде € 10 млн.

«Мы убеждены, что вовлечённость в Формулу-1 является одним из самых эффективных способов продвижения нашего бренда через спонсорство. Результаты, которых достигли пилоты «Уильямс», отходят на второй план.
Для нас самое важное, что болидом «Уильямса» управляет единственный в истории Формулы-1 польский пилот, Роберт Кубица, которому мы решили помочь вернуться в гонки.

Мы уже давно вовлечены в профессиональный спорт. Например, мы сотрудничаем уже более 10 лет с Олимпийским комитетом Польши.

С точки зрения маркетинга рано судить результаты сотрудничества с «Уильямсом» по нескольким Гран-при. Для развития спортивных проектов требуется время», — приводит слова пресс-службы компании GrandPX.News.

Кубица: получаю удовольствие от возвращения в Формулу-1
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