Спонсор «Уильямса»: для нас самое важное, что болидом команды управляет Кубица

Представители польской нефтяной компании PKN Orlen, являющейся одним из спонсоров «Уильямса», прокомментировали неудачи команды на старте сезона. Именно PKN Orlen была спонсором возвращения в Формулу-1 польского пилота Роберта Кубицы. По данным Business Insider, компания заплатила британской команде € 10 млн.

«Мы убеждены, что вовлечённость в Формулу-1 является одним из самых эффективных способов продвижения нашего бренда через спонсорство. Результаты, которых достигли пилоты «Уильямс», отходят на второй план.

Для нас самое важное, что болидом «Уильямса» управляет единственный в истории Формулы-1 польский пилот, Роберт Кубица, которому мы решили помочь вернуться в гонки.

Мы уже давно вовлечены в профессиональный спорт. Например, мы сотрудничаем уже более 10 лет с Олимпийским комитетом Польши.

С точки зрения маркетинга рано судить результаты сотрудничества с «Уильямсом» по нескольким Гран-при. Для развития спортивных проектов требуется время», — приводит слова пресс-службы компании GrandPX.News.