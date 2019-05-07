Босс автодрома в Барселоне: не паникуем из-за приостановки переговоров с Ф-1

Босс автодрома «Каталунья» в Барселоне Винсенс Агилера заявил, что у него не вызывает беспокойства факт приостановки переговоров с Формулой-1 о проведении Гран-при Испании в следующие годы. Некоторые СМИ ранее сообщили, что Барселону в календаре на 2020 год может заменить Гран-при Нидерландов в Зандвоорте.

«Были разговоры о проведении Гран-при в северной Европе, в южной части Испании. Такое ощущение, что все хотят заменить Барселону, я понимаю это. Но мы ведём работу над тем, чтобы Гран-при в Барселоне проводился и в будущем.

Мы не паникуем. Надеемся, что сможем найти решение в ближайшие два месяца», — цитирует Агилеру GrandPX.News.

Ранее сообщалось, что в следующем году в календарь Формулы-1 могут быть добавлены ещё несколько гонок.