Абитебуль: «Рено» способен на большее, хотим реабилитироваться в Испании

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поделился ожиданиями от Гран-при Испании. Абитебуль признался, что команде нужно улучшить результаты после неудачного старта сезона.

«Начало европейского сегмента Формулы-1 — возможность перезагрузиться. В целом начало сезона получилось тяжёлым. В Баку мы тоже не смогли добиться ожидаемого результата. Знаем, что способны на большее. Нужно нацеливаться на уик-энд без ошибок, чтобы мы смогли извлечь максимум из нашего потенциала.

Для этого нужно чётко выполнить работу во всех аспектах. Шасси и двигатель должны быть готовы, также нужно помочь пилотам раскрыть свой потенциал. Мы традиционно мотивированы и рассчитываем на то, что сможем реабилитироваться в Испании.

Понимаем, что борьба в середине таблицы плотная. Эта ситуация открывает возможности. Знаем, что всё может быстро поменяться», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».