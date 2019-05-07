Честер: у «Рено» — ряд достойных обновлений, они должны дать позитивный эффект

Технический директор «Рено» Ник Честер сообщил, что команда произведёт обновление в Барселоне во время Гран-при Испании.

«Перед началом европейской части сезона у нас в Барселоне будет хорошая возможность привезти ряд обновлений для машины. Большинство команд сделают то же самое, однако у нас есть ряд достойных обновлений, который должны дать позитивный эффект. У нас есть несколько новинок по аэродинамике для переднего антикрыла и задней части машины. Также планируем сделать некоторые механические изменения, чтобы улучшить баланс автомобиля.

Сейчас команды ведут борьбу в плане конструкторской работы. Мы будем продолжать упорно работать в этом направлении, чтобы добиться максимальных результатов», — приводит слова Честера пресс-служба «Рено»