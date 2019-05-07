Штайнер: в Барселону «Хаас» привезёт первые обновления, изменим многие детали

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда планирует подготовить первые обновления болида к Гран-при Испании Формулы-1 в Барселоне.

«Мы привезём первые обновления в этом сезоне. Многие детали машины будут изменены: переднее крыло, днище и многие более мелкие части, например зеркала. Это довольно важное обновление.

Возвращение в Барселону очень важно, учитывая, что там проходили тесты. Мы там собрали много информации. Нужно удостовериться в том, что собранные данные соотносятся с той информацией, которую мы получили по итогам четырёх гонок и нашими обновлениями. Ждём предстоящий уик-энд, хотим сравнить результаты с результатами предсезонных тестов», — цитирует Штайнера пресс-служба команды «Хаас».