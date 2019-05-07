«Феррари» будет использовать на Гран-при Испании обновлённый двигатель

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что на Гран-при Испании команда привезёт не только очередные новинки в области аэродинамики, но и опробует обновлённую версию силовой установки.

«Пришло время Гран-при Испании. На этом этапе большинство команд традиционно представляют некоторые обновления. Так что можно ожидать прогресса от конкурентов. На данный момент мы уступаем в чемпионской гонке и вынуждены навёрстывать. Значит, наша работа по развитию болида станет ключевым фактором. В Баку мы привезли некоторые обновления в аэродинамике, кое-что в этой области появится и в Барселоне.



Кроме того у нас будет новый мотор, который мы представим, опередив график, так как планировали это сделать в Канаде. Новая формула масла от Shell, которая будет опробована вместе с двигателем, также должна повысить скорость», — приводит слова Бинотто официальный сайт команды «Феррари».