Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Немец напомнил, что гоночные уик-энды в Барселоне обычно проходят для него неплохо.

«Я отлично знаю автодром в Барселоне. Подъём перед третьим поворотом и девятый поворот наиболее интересны. Думаю, что последний сектор сейчас уже не такой интересный, как раньше. Но когда речь идёт о времени на круге, его значение приобретает критическую важность. Необходимо остерегаться ошибок, потому что на третьем секторе легко всё разрушить, испортив шины и потеряв драгоценные доли секунды.

Вместе с «Феррари» у меня всегда были достаточно неплохие уик-энды в Барселоне, даже невзирая на то, что я никогда здесь не побеждал с командой. Надеюсь, сейчас подходящее время исправить это", — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».