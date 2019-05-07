Источник: «Феррари» на Гран-при Испании использует краску с наночастицами

Команда «Феррари» на Гран-при Испании прибегнет к использованию специализированной краски. «Скудерия» опробует материалы с наночастицами, сообщает Racing-Elite, ссылаясь на источники.

Предполагается, что новая краска поможет улучшить распределение тепла для сохранения более низкой температуры болида.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что тот же источник сообщал, что итальянская команда привезёт обновлённую версию силовой установки лишь на этап в Монреале, но уже достоверно известно, что очередная спецификация мотора будет представлена именно в Барселоне.

Напомним, что «Феррари» после четырёх этапов чемпионата мира занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе команды 99 очков. Отставание от лидирующего «Мерседеса» составляет уже 74 балла.