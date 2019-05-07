Леклер: каждый пилот знаком с трассой в Барселоне до мельчайших деталей

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Испании, отметив, что на трассе в Барселоне пилотам чрезвычайно сложно влиять на события.

«Трасса в Барселоне, наверное, самая сложная для пилотов в плане влияния на события. Этому есть простое объяснение — каждый из нас знает этот трек до мельчайших деталей, ведь это дом для большинства тестов. У меня остались приятные воспоминания от февральских тестов и это даже невзирая на то, что условия были разные, а температура воздуха и трассы были низкие.

Барселона достаточно показательна. Если машина хороша тут, то она будет конкурентоспособной на протяжении всего сезона. Не могу дождаться возможности сесть за руль", — приводит слова монегаска пресс-служба «Феррари».