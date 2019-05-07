Квят: надеюсь, что в Барселоне у «Торо Россо» получится собрать всё воедино

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Испании, выразив надежду, что в предстоящие выходные команде всё же удастся отработать на высоком уровне как в квалификации, так и в гонке.

«Трасса в Барселоне хорошо всем знакома, но это не значит, что здесь будет легко с точки зрения пилотирования или нахождения необходимых настроек. Собрать всё воедино весьма непросто. Интересно, какую скорость покажет наша машина. Да, во время тестов мы здесь показали себя неплохо, но это не означает, что нас ожидает меньший вызов. Надеюсь, у команды получится собрать всё воедино.

Пока что в нынешнем сезоне всё складывается так, что иногда мы сильны в квалификациях, а иногда в гонках. Так что нам просто нужен уик-энд, когда сработает всё. Каждая деталь нашего выступления должна быть идеальной. Ведь все хорошо знают эту трассу, и расстояния между соперниками будут даже меньше, чем обычно», — приводит слова россиянина пресс-служба «Торо Россо».