Албон: с момента старта сезона провёл дома пять дней

В преддверии Гран-при Испании пилот «Торо Россо» Александер Албон выразил удовлетворение тем, что чемпионат Формулы-1 возвращается в Европу. Гонщик посетовал, что разъезды по всему миру лишают его возможности бывать дома.

«Из всего календаря Формулы-1 именно трасса в Барселоне та, на которой я чаще всего гонялся в других сериях. Этот автодром очень популярен в младших сериях. Здорово провести несколько гонок в Европе. Теперь, с меньшим количеством переездов, настало время для дома. Кажется, с момента старта сезона провёл дома пять дней.

В минувшем сезоне Формулы-2 я завоевал в Барселоне поул и получал удовольствие от трека. Кроме того, зимой я получил опыт в ходе тестов, что будет большой помощью. Хотелось бы посмотреть, какова будет разница с февральскими заездами.

Согласно нашим планам в Барселону привезено несколько обновлений, и я в восторге. Наша цель — стабильно быть в топ-10. На протяжении тестов мы были хороши в Барселоне. Надеюсь, эта тенденция сохранится», — цитирует Албона пресс-служба «Торо Россо».