Вольф: в Барселоне ожидаем борьбы между нашими пилотами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Испании. Невзирая на четыре победных дубля на старте сезона, функционер считает, что команда находится примерно на одном уровне с основными соперниками.

«После зимних тестов никто не мог предсказать, что у „Мерседеса“ будет четыре победных дубля. Но теперь у нас 173 очка после четырёх первых этапов. Это образцовый результат, который свидетельствует о блестящей работе каждого члена команды. Наше стремление к победам и любовь к гонкам сейчас больше, чем когда-либо.

Результаты прорисовывают относительно чёткую картину. Но правда в том, что на самом деле всё слишком размыто. В Австралии и Китае мы были быстрее всех, но в Бахрейне мы победили лишь благодаря надёжности. В Азербайджане же наш темп был неплох, но наш отрыв не был комфортным. Так что мы не можем быть спокойными, ситуация не отражает баланса сил.

Следующая остановка — Барселона. На зимних тестах наши соперники были там очень быстры, так что поездка в Испанию не станет лёгкой прогулкой. Невзирая на хорошее начало сезона, мы всё ещё скептически относимся к собственной скорости, есть несколько аспектов, в которых мы должны и можем прибавить. Ожидаем сложного уик-энда и борьбы как с соперниками, так и между нашими пилотами», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».