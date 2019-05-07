Хэмлин получил отравление угарным газом в ходе гонки NASCAR в Довере

6 мая в Довере состоялась очередная гонка регулярного сезона NASCAR Cup Series. Победу в ней одержал пилот Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс-младший. Второе место занял Алекс Боуман из Hendrick Motorsports, третье место в борьбе с Кевином Харвиком отстоял гонщик Chip Ganassi Racing Кайл Ларсон.

Этап в Довере завершился неприятным и очень опасным инцидентом для двукратного победителя гонки в Дайтоне и обладателя более 30 побед в NASCAR Дэнни Хэмлина. Под конец гонки в «Тойоту» пилота просочился угарный газ, в результате чего он получил отравление, сообщает USA Today.

Опасные пары попали в салон машины вследствие повреждения. После этапа Хэмлин испытывал тошноту и страдал от двойного зрения. В итоге ему потребовалась помощь медицинского персонала. Тем не менее Хэмлин, финишировавший в Довере на 21-й позиции, уже выразил готовность выступить на этапе в Канзасе, проведение которого запланировано в предстоящий уик-энд.