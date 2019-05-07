Расселл заявил, что «Уильямс» привезёт в Испанию ряд «захватывающих» новинок

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при Испании. Молодой британец надеется, что подготовленные командой обновления помогут ей сократить отставание от конкурентов.

«Я в восторге от возвращения на барселонский автодром, так как в прошлом году я здесь выиграл в гонке Формулы-2. У нас есть некоторые захватывающие новинки, которые мы протестируем в Испании. Надеемся, что они зададут нам верное направление на остаток всего сезона. Рассчитываем на положительные шаги и попробуем перевернуть неудачно складывающийся сезон», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».

После четырёх этапов чемпионата мира Формулы-1 «Уильямс» занимает последнее место в зачёте Кубка конструкторов. Команда остаётся единственной, в активе которой нет ни одного очка.