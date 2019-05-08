Формула-E снова понесла убытки, но при этом нарастила выручку

Тема роста популярности чемпионата Формулы-E по-прежнему остаётся одной из самых обсуждаемых в мире автоспорта. Тем не менее, невзирая на заметные успехи в развитии, чемпионат пока не может выйти на прибыльные показатели.

Портал The Verge, ссылаясь на финансовую отчётность серии, отмечает, что за 2018 год Формула-E снова понесла убытки, на сей раз они составили $ 29 млн. За всю недолгую историю Ф-E она ещё ни разу не завершала сезон в прибыли. Общие убытки за 5 лет достигли отметки в $ 168 млн. Вместе с тем, стоит отметить, что выручка составила рекордные $ 149 млн, за год она выросла на $ 43 млн. Это объясняется появлением новых крупных спонсоров, а также проведением этапа в Саудовской Аравии.

Также стоит отметить рост интереса со стороны зрителей и телеаудитории. В 2018 году этапы Формулы-E посетили 476 тыс. человек, что более чем вдвое превышает показатели 2017 года — 220 тыс. Что касается телевизионной аудитории, то здесь также отмечается впечатляющий рост — 223 млн. в 2017 году и 330 млн. в 2018 году.