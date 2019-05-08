Сайнс: ожидаю, что трибуны в Барселоне будут окрашены в цвета папайи

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Испании, который пройдёт на автодроме в Барселоне с 10 по 12 мая.

«Я взволнован домашней гонкой. Это всегда особенное событие и я не могу дождаться момента, когда увижу всех фанатов на трибунах. Ожидаю, что они будут полностью окрашены в цвета папайи.

Что касается непосредственно выступлений, то для меня было большим облегчением наконец набрать очки в Баку. Знали, что у нас есть темп для попадания в топ-10. Но невезение и события, которые были вне моего контроля, мешали этому свершиться. Теперь нашей целью является набор очков в Испании, а также на протяжении все европейской части сезона", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».